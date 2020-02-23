taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da hükümetin politikalarına tepki gösteren sarı yelekliler, gösterilerin 67. haftasında yine sokaklardaydı.

AA | 23.02.2020 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan gösteriler devam ediyor.

Sarı yelekliler, gösterilen 67. haftasında bir kez daha sokaklara çıktı.

SARI YELEKLİLER SOKAKLARDA

Paris'te Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Kuzey Tren Garı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.

Lille'de bine yakın kişinin katılımıyla yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti. Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

GÖSTERİLER 2018'DEN BERİ SÜRÜYOR

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

İlginizi Çekebilir
Nevada'da ön seçimlerin galibi Sanders
ABD'nin Nevada eyaletinde Demokratların ön seçiminden Bernie Sanders birinci çıktı.
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
İran'da saat 08:53'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İsrail, Güney Kore'den gelen 200 kişiyi ülkeye almadı
Ülke, koronavirüs taşıyan bir kişinin tespiti sonrası önlemlerini artırırken, Seul'den uçakla gelen yolcular ülkeye giremedi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 444'e yükseldi
Çin'de ölümcül koronavirüs etkisini göstermeye devam ederken, son 24 saatte 97 kişi daha hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
80
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
120
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
36
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
46
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
6
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
116
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir