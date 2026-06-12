48 yaş küçük Eylem'in açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı: Beni kullandı

Yıllardır hızlı aşk hayatıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, bir süredir kendisinden 48 yaş küçük Eylem Çelik ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çelik aşk iddiasını yalanlarken Erbil'den de cevap gecikmedi.

"HİÇ HOŞ DEĞİL"

Adının ünlü şovmenle anılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Eylem Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu haberler dolayısıyla gerçekten iyi değilim. Bilgim dışında gelişen bir durum. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimimiz yok.

Nasıl böyle bir haber ortaya çıktı anlamıyorum. Tamamen yalan ve asılsız bir haber. Umarım insanlar gerçeği görür. Hiç hoş bir durum değil. Bu yalan haberler devam ederse şikayette bulunacağım. Bunun da bilinmesini istiyorum."

"EVİME GELDİ"

Kendinden 48 yaş küçük Çelik'in açıklamasından sonra şaşkına dönen Erbil de açıklama yaptı. Sabah'a konuşan ünlü isim, İlk buluşmalarını bir restoranda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ünlü şovmen, daha sonra Çelik'in evine de geldiğini ve birlikte sosyal medya yayını yaptıklarını söyledi.

"BENİ KULLANDI"

Genç fenomenin sonrasında yaptığı açıklamaların kendisini şaşırttığını belirten Erbil, aralarında hiçbir tanışıklık yokmuş gibi konuşulmasına tepki gösterdi. Buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia eden Erbil, "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık.

Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı." şeklinde konuştu.