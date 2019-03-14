Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğu açıklaması, gazetenin manşetinde yer aldı. WSJ’ın gündemindeki bir diğer konu ise, dün Nijerya’da 3 katlı bir okulun çökmesinin ardından olay yerinde devam eden kurtarma çalışmaları oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

İngiliz Parlamentosunun, Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etmesinin, Başbakan May için ikinci bir yenilgi olduğunu belirten gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort’un, Rusya soruşturması davasında netleştirilen 43 aylık hapis cezasına ve ABD’de yasaklanan Boeing 737 Max 8 uçuşlarına da ana sayfada yer verdi.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, artan baskılara dayanamayarak Boeing Max 8 uçuşlarını durdurması, FT’ın da gündem konusuydu. Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu. Süregelen Brexit krizinde AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in, "İngiltere, uzatma süresi istemeden önce AB'ye gelecekte ne tü

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşması önerisinin reddedilmesi sontrasında parlamentoda yaşanan krizi “Brexit’in Çöküşü” başlığıyla duyuran gazete, ABD’de ikinci bir emre kadar yasaklanan Boeing uçuşlarına da yer verdi.

FRANSA – LE MONDE

Eleştiri oklarından kaçamayan Başbakan May, Fransız gazetenin gündeminde de artan Brexit kriziyle birlikte ele alındı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Irak'a yaptığı ilk resmi ziyaretinde bir ilke imza atarak ülkenin Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelmesi manşetten duyuruldu. Gazetenin gündeminde öne çıkan diğer başlıklarsa İran Petrol Bakanlığı’nın, dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta 4 yeni gaz sahasının kurulacağı açıklaması ve İran Savunma Bakanı’nın, ulusal sularındaki petrol sahası bölgelerine yapılacak herhangi bir İsrael hareketine karşı ülkeye yaptığı sert uyarı oldu.