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Dış basından derlenen haberlerde bugün

Son olarak ABD'de de durdurulan Boeing 737 uçuşları ve Başbakan May'in başarısız olduğu Brexit anlaşmasının ardından İngiliz parlamentosunda yaşanan çözülmeler, öne çıkan başlıklar oldu.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 12:02..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğu açıklaması, gazetenin manşetinde yer aldı. WSJ’ın gündemindeki bir diğer konu ise, dün Nijerya’da 3 katlı bir okulun çökmesinin ardından olay yerinde devam eden kurtarma çalışmaları oldu.Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

İngiliz Parlamentosunun, Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etmesinin, Başbakan May için ikinci bir yenilgi olduğunu belirten gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort’un, Rusya soruşturması davasında netleştirilen 43 aylık hapis cezasına ve ABD’de yasaklanan Boeing 737 Max 8 uçuşlarına da ana sayfada yer verdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, artan baskılara dayanamayarak Boeing Max 8 uçuşlarını durdurması, FT’ın da gündem konusuydu. Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu. Süregelen Brexit krizinde AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in, "İngiltere, uzatma süresi istemeden önce AB'ye gelecekte ne tü

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşması önerisinin reddedilmesi sontrasında parlamentoda yaşanan krizi “Brexit’in Çöküşü” başlığıyla duyuran gazete, ABD’de ikinci bir emre kadar yasaklanan Boeing uçuşlarına da yer verdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

FRANSA – LE MONDE

Eleştiri oklarından kaçamayan Başbakan May, Fransız gazetenin gündeminde de artan Brexit kriziyle birlikte ele alındı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Irak'a yaptığı ilk resmi ziyaretinde bir ilke imza atarak ülkenin Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelmesi manşetten duyuruldu. Gazetenin gündeminde öne çıkan diğer başlıklarsa İran Petrol Bakanlığı’nın, dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta 4 yeni gaz sahasının kurulacağı açıklaması ve İran Savunma Bakanı’nın, ulusal sularındaki petrol sahası bölgelerine yapılacak herhangi bir İsrael hareketine karşı ülkeye yaptığı sert uyarı oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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