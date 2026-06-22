5 Apple Watch modeline olan destek sonlanıyor: İşte listedeki saatler

Teknoloji devi Apple, geçen hafta gerçekleştirdiği duyuruyla yeni akıllı saat işletim sistemi watchOS 27'yi tanıttı.

Ancak bu yeni güncelleme, cihaz uyumluluğu konusunda eski model kullanıcılarını üzecek kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.

DESTEĞİ SONLANDIRILAN APPLE WATCH MODELLERİ

Yeni işletim sistemi watchOS 27, Apple Watch Series 6, Series 7 ve Series 8 modellerine olan desteği tamamen kesiyor.

Ayrıca ikinci nesil Apple Watch SE ve birinci nesil Apple Watch Ultra modelleri de artık yeni büyük güncellemeyi alamayacak.

Güncellemeyi destekleyen şanslı modeller ise Apple Watch SE üçüncü nesil, Series 9, Series 10, Series 11 ile Ultra 2 ve Ultra 3 olarak açıklandı.

Apple yetkilileri bu kararın arkasında, tüm kullanıcılara en iyi ve yüksek performanslı deneyimi sunma hedefinin yer aldığını belirtiyor.

YENİ ÖZELLİKLER İÇİN YÜKSEK İŞLEMCİ GÜCÜ ŞART

Apple Ürün Pazarlama Müdürü Cait Dooley, Siri yapay zekası ve yeni dokunma hareketi gibi özelliklerin yüksek işlemci gücü gerektirdiğini ifade etti.

Bu gelişmiş özelliklerin sadece yeni nesil cihazların donanımlarıyla en iyi şekilde çalışabildiği vurgulandı.

Desteği sonlandırılan eski cihazlar, en son yazılıma sahip iPhone modelleriyle eşleşmeye ve temel güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

Siri yapay zekası, dinamik uygulama ızgarası ve yenilenen Workout Buddy gibi yenilikleri barındıran güncelleme şu an geliştirici beta aşamasında bulunuyor.

Temmuz ayında herkese açık beta sürümü yayınlanacak olan watchOS 27, sonbahar aylarında ise tüm kullanıcılar için resmi olarak çıkış yapacak.

Eski saat sahipleri yeni özellikleri kullanamasa da mevcut cihazlarıyla güvenli bir deneyim yaşamayı sürdürebilecekler.