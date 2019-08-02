5 bin yeni arabulucu göreve başlayacak

Adalet Bakanlığı'ndan, yapılacak sınavla 5 bin yeni arabulucunun göreve başlayacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da arabuluculuk sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin arabulucu göreve başlayacak. 26 Temmuz 2020'de de ikinci bir sınavla, 5 bin arabulucu daha göreve başlatılacak.

16 İL MERKEZİNDE SINAVDA YAPILACAK

Yeni alınacak arabulucularla, sicile kayıtlı arabulucu sayısı 20 bin 287’ye çıkacak. Sınava arabuluculuğa ilişkin zorunlu eğitimleri tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girecek. Hacı Bayram Üniversitesince yapılacak sınavlar tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 16 merkezde gerçekleştirilecek.

150 DAKİKALIK SÜRE

100 sorunun yöneltileceği sınavda, adaylara 150 dakika verilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamayla yeni arabuluculuk sınavının yapılacağını bildirmişti.