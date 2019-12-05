5 farklı telefon modelinin satışı Türkiye'de yasaklandı

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdüren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada bulunan 5 farklı telefon modelinin tamamen yasaklanmasına karar verdi. Bu telefonların arasında Çinli üretici Xiaomi'ye ait bir model de bulunuyor.

Resmi internet sitesinden bir açıklayama yayınlayan BTK, şu ifadeleri kullandı:

“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”

SATIŞI YASAKLANAN TELEFONLAR

BTK, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi başta olmak üzere KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile markalarına ait 5 telefon modelinin satışını, güvenlik gerekçesiyle yasakladı. Yasaklanan telefon modelleri şu şekilde:

Xiaomi Mi 5S

BB Mobile B1280

Quatro Q11

Concord C5

KAAN N1

27 Kasım 2019 tarihinde toplatılmasına karar verilen yukarıdaki modellerin satışı, bazı e-ticaret sitelerinde hala devam ediyor. Eğer siz de bu telefonlardan birini kullanıyorsanız, telefonunuzu değiştirmeniz gerekebilir.

Ayrıca BTK'nın açıklamasında, bu telefonların hangi nedenlerden dolayı güvensiz olduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

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