5 milyon dolar harcandı, geriye sadece 1 kuş kaldı: Doğaya salınan 30 kuşun kaderi şaşırttı

İspanya'da nesli kritik derecede tehlike altında bulunan Kantabria orman tavuğunu (Urogallo Cantábrico) kurtarmak amacıyla yürütülen milyonlarca dolarlık koruma projesi beklenmedik bir sonuçla gündeme geldi.

León bölgesinde gerçekleştirilen proje kapsamında esaret altında yetiştirilen 30 kuş doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ancak altı aylık takip sürecinin sonunda hayatta kalan kuş sayısı yalnızca bire düştü.

Milyonlarca dolarlık koruma projesi

Program, İspanya'nın kuzeyindeki Kantabria Dağları'nda sayıları hızla azalan türü yeniden güçlendirmek amacıyla başlatıldı. Valsemana Üreme ve Genetik Koruma Merkezi'nde yetiştirilen kuşlar, doğaya uyum sağlayabilmeleri için haftalar boyunca özel alanlarda tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

İlk günlerde sonuçlar umut verici görünse de zamanla tablo tersine döndü. GPS ve verici cihazlarla takip edilen kuşların büyük bölümünün kısa süre içinde öldüğü belirlendi.

En büyük tehdit yırtıcılar oldu

Araştırmacıların verilerine göre ölümlerin en büyük nedeni doğal yırtıcılar oldu. Tilkiler 12 kuşun ölümünden sorumlu tutulurken, yırtıcı kuşlar 6, sansargiller familyasından martlar ise 4 kuşun ölümüne neden oldu.

180 günün sonunda yalnızca bir dişi kuşun hayatta kaldığı tespit edildi. Bu da projenin hayatta kalma oranının yüzde 3,4 seviyesinde kaldığını ortaya koydu.

Türün geleceği hâlâ risk altında

Uzmanlara göre Kantabria orman tavuğu yalnızca İspanya'nın kuzeyinde yaşayan endemik bir alt tür. Geçmişte binlerce bireye sahip olan türün nüfusu; yaşam alanlarının daralması, insan faaliyetleri ve yırtıcı baskısı nedeniyle ciddi şekilde azaldı.

Günümüzde doğal ortamda yaşayan birey sayısının 300'ün altına düştüğü tahmin ediliyor. Buna rağmen proje yöneticileri, elde edilen verilerin gelecekte yapılacak koruma çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını ve yeni salım programlarının daha etkili şekilde planlanmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Haber, İspanya'nın León bölgesinde yürütülen koruma programına ilişkin Castilla y León Bölgesel Yönetimi verileri ve Diario de León'da yer alan bilgilerden derlenmiştir.