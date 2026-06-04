5 milyon dolar harcayıp doğaya saldılar: Sadece bir tanesi hayatta kaldı

Yeni Zelanda'da nesli tehlike altındaki bir kuş türünü yeniden doğaya kazandırmak amacıyla ilginç bir projeye imza atıldı.

Yürütülen milyonlarca dolarlık koruma projesi beklenmedik bir sonuçla gündeme geldi.

Yaklaşık 5 milyon dolarlık bütçeyle doğaya bırakılan 30 takahe kuşundan 29'unun yalnızca altı ay içinde öldüğü açıklandı.

ÖZEL BİR KUŞ TÜRÜ

Bir zamanlar neslinin tamamen tükendiği düşünülen takahe kuşları, 1948 yılında yeniden keşfedilmiş ve o tarihten bu yana yoğun koruma çalışmalarıyla hayatta tutulmaya çalışılıyor.

Günümüzde sayıları hala sınırlı olan bu kuşlar, Yeni Zelanda'nın biyolojik çeşitliliğinin en önemli sembollerinden biri kabul ediliyor.

Yetkililer, ülkenin en nadir kuş türlerinden biri olan takahelerin yeni yaşam alanlarına uyum sağlaması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

YIRTICILARA YEM OLDU

Koruma programı kapsamında kuşlar özel olarak yetiştirildi, sağlık kontrollerinden geçirildi ve uygun habitatlara taşındı.

Ancak salımın ardından beklenen başarı elde edilemedi.

Yapılan incelemelerde kuşların büyük bölümünün gelincik, sansar ve yaban kedisi gibi istilacı yırtıcıların saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzmanlar, nadir türlerin korunmasında yalnızca hayvanların doğaya bırakılmasının yeterli olmadığını, yaşam alanlarındaki istilacı türlerin kontrol altına alınmasının da en az bunun kadar kritik olduğunu vurguluyor.

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