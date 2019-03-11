Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bir otoyol kenarında bulunan apartman dairesinden çıkan sesler, apartmanda yaşayanları tedirgin edince polise haber verildi.

DEMİRLERİ KESEREK İÇERİYE GİRDİLER

Apartman dairesi yıllardır boş kaldığı için kapılar kilitlenmiş ve kimsenin yaşamadığı biliniyordu. Polis ihbar üzerine apartman dairesine gelip, inceleme yapmak istedi. Fakat kapılar kaynaklanarak kapatıldığı için polisin daireye girmesi zorlaştı. Kesici aletler ile demirleri kesmeyi başaran polis ekipleri, büyük bir vicdansızlığı da gün yüzüne çıkarmış oldu.

5 yaşındaki kızını apartman dairesine kilitledi VİDEO

KOMŞULAR ŞOK GEÇİRDİ

Polis içeriye girdiğinde, harabenin içerisinde bir kız çocuğu fark etti. Yarı baygın halde olduğu gözlenen kız çocuğu, polisler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin bulduğu çocuk tedavi altına alınması için hastaneye sevk edilirken, 42 yaşındaki annenin çocuğunu çok küçük bir delikten daireye soktuğu, çıkamasın diye deliği kapattığı anlaşıldı. Komşular ise gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Şüpheli anne gözaltına alındı.

ANOREKSİYA HASTALIĞINA YAKALANDI

Hastaneye götürülen kız çocuğu üzerinde yapılan ilk tahlillere göre çocuğun, anoreksiya olarak bilinen bir hastalığa yakalandığı, bu nedenle çok zayıf ve derilerinde dökülmeler olduğu tespit edildi. Çocuğun tedavisine acilen başlanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HAŞERELERİ YİYEREK HAYATTA KALMIŞ OLABİLİR

Binadaki komşuların daireden gelen sesleri fark etmesiyle ortaya çıkan talihsiz durum karşısında annenin ifadesinin alınmaya başlandığı açıklanırken, kız çocuğunun kaç gün dairede kaldığı, nasıl hayatta kaldığı ve ne yiyerek yaşamını sürdürdüğü konusu hala tespit edilemedi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çocuğun dairedeki haşereleri yiyerek hayatta kalmış olabileceğini ifade ederken, hayatta kalması ise mucize olarak görüldü.