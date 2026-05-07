5 yeni beldede sandık kuruluyor: AK Parti adayları belli oldu

Türkiye genelinde 5 beldede seçim heyecanı yaşanacak.

Seçim belde statüsünü kazanan 5 yerleşim biriminde 7 Haziran'da yapılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 7 Haziran'daki seçimler için adayların isimlerini sosyal medya hesabından açıkladı.

AK PARTİ ADAYLARINI BELİRLEDİ

Tokat'ın Almus ilçesi Bağtaşı beldesinde Mustafa Karadağ, Reşadiye ilçesi Yolüstü beldesinde Mustafa Altın, Çevrecik beldesinde Turgay Çetin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde Mustafa Özer, Gümüşhane Merkez Tekke beldesinde ise Kemalettin Demirkıran'ı AK Parti'nin adayı olarak yarışacak.

Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkamız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun."