5 yıldır ayakta bekliyor: Öyle bir yemin etti ki! 7 yılı daha var...

Hindistan'da üniversiteyi bırakıp kendini dine adayan Daulat Giri Ji Maharaj adlı adam, iradesinin sınırlarını zorluyor.

Maharaj, Hindu tanrısı Mahadev'e ulaşabilmek için oturmayı bıraktı.

5 yılını ayakta geçiren adam, sosyal medyaya damga vurdu.

İddialara göre bu süreç boyunca sandalye kullanmadı, yere oturmadı ve uyku ihtiyacını da ayakta karşılamaya çalıştı.

7 yılı kaldı

Yeminine göre, toplam 12 yıl boyunca bu şekilde kalması gerekiyor.

Daulat Giri Ji Maharaj'ın uyguladığı belirtilen sistem, Hinduizm'in bazı aşırı çileci geleneklerinde görülen "Khadeshwari" uygulaması olarak biliniyor.

Maharaj'ın bu ağır çileyi sürdürmesindeki temel amaç, Hinduizm'de Şiva'nın bir formu olarak kabul edilen Mahadev'e daha yakın olmak.

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