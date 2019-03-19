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50 Müslüman'ın katili pişman değil

Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ın ölmesine neden olan Hristiyan terörist Tarrant, avukatını azlederek mahkemede kendi kendini temsil etmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 09:11..
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Yeni Zelanda'da cuma saati 2 camiye birden saldırı düzenleyerek 50 kişinin ölümüne neden olan ve birçok kişiyi yaralayan Brenton Tarrant'ın avukatı Richard Peters, müvekkilinin kendisini azlettiğini doğruladı.

AŞIRICI FİKİRLERİNİ TANITACAK

Peters, Tarrant'ın duruşmada kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı. Peters, saldırganın mahkemeyi aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

50 Müslüman'ın katili pişman değil

"MAHKEME ANLAYIŞ GÖSTERMEYECEKTİR"

Peters, "Eğer duruşmayı kendi düşüncelerini aktarmak için kullanırsa mahkeme anlayış göstermeyecektir" dedi.

50 Müslüman'ın katili pişman değil

"AKIL SAĞLIĞI BOZUK DEĞİL"

Tarrant hakkındaki tespitini de paylaşan Peters, "Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi" dedi.

PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK

Saldırı hakkında Tarrant'la konuşma fırsatı bulamadığını aktaran avukat, yine de herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi görmediğini söyledi.

50 Müslüman'ın katili pişman değil

5 NİSAN'DA MAHKEMEYE ÇIKACAK

Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

Tarrant ile aynı gün gözaltına alınan diğer üç kişininse saldırılara karıştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, saldırıları sadece bir kişinin düzenlediğini düşündüklerini aktardı.

Aracında silah bulunduğu için gözaltına alınan bir kadın serbest bırakıldı. Yine aynı gerekçeyle gözaltına alınan bir adam silahla yasadışı başka bir suça karışmakla suçlandı. Gözaltındaki diğer bir adamda ırkçılığı kışkırtmakla suçlanıyor ve bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

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