50 yıldır bekletilen bal: Son hali inanılmaz çıktı

Kahramanmaraş’ta bir bal üreticisinin iddiasına göre 50 yıl boyunca mahzende sakladığı yıllanmış bal, açıldı.

Videoda, üretici yıllar geçmesine rağmen balın bozulmadığını, ekşime yapmadığını belirterek üzerine yayla ve bahar poleni döktü.

Ardından izleyicilere seslenerek, “Bunu yiyin, hepiniz bal gibi olun!” dedi.

Doğal balın bozulmaması, yıllar geçse de kalitesini koruması bilimsel olarak bilinen bir gerçek.

Ancak 50 yıl bekletilmiş bir balın bu kadar taze görünmesi dikkatleri çekti.