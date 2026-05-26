50 yıllık Alman çikolatacısı iflas etti! Sebebini de açıkladı...
Alman çikolata devi DreiMeister Spezialitäten, maddi zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde uzun yıllardır faaliyet gösteren çikolata üreticisi DreiMeister Spezialitäten, artan mali baskılar nedeniyle iflasa başvurdu.
DreiMeister Spezialitäten, el yapımı trüf ve pralin çeşitleriyle tanınıyor.
Temelleri 1950’li yıllarda atılan şirketin ürünleri bugün 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
50 yıllık şirket, resmi olarak iflas sürecine bağlı bir yeniden yapılandırma aşamasına alınırken, üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulmayacağı açıklandı.
Çalışan maaşlarının da yeniden yapılandırma süreci boyunca güvence altında olduğu bildirildi.
KAKAO FİYATLARI ZORLADI
Şirket yöneticisi Markus Luckey, mali sıkıntının temel nedenleri arasında artan ham madde, enerji ve personel maliyetlerini gösterdi.
Özellikle son dönemde tarihi seviyelere yükselen kakao fiyatlarının Alman şekerleme sektörünü ciddi şekilde etkilediğini söyledi.