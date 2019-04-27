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500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev, Samsun'un simgesi konumundaki bronz Atatürk Anıtı'nın benzerini yapmak için 500 kilogram çikolata kullandı.

AA | 27.04.2019 - 15:42..
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500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

Samsun'da düzenlenen 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması Pastacılık ve Çikolata Festivali'ne katılan Pashayev, 500 kilogram çikolata kullanarak Avusturyalı heykeltıraş Krippel'in eseri olan Atatürk Anıtı'nın (Onur Anıtı) birebir benzerini yaptı.

500 KİLOGRAM ÇİKOLATADAN ATATÜRK HEYKELİ YAPTI

Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev tarafından 500 kilogram çikolata kullanılarak üç haftada yapılıp Samsun'a getirilen 2 metrelik kaide üzerinde yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çikolatadan Atatürk Anıtı, Samsun Valiliğince oluşturulacak müzede sergilenecek.

Pashayev, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına çikolatadan Onur Anıtı yaptığını söyledi.

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

"ANITI MÜZEDE SERGİLEYECEĞİZ"

Heykelde 500 kilogram çikolata kullandığına işaret eden Pashayev, "Uzun yıllar sergilenmesi için heykeli Samsun Valiliğine hediye ettik. Oluşturulacak müzede anıt, vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. Biliyorsunuz, Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Bizim için de Atatürk'ün anlamı çok büyük." ifadesini kullandı.

Çikolatadan heykelin yapım ekibinde yer alan Halime Coşkun ise eserin tasarım aşamasıyla bir ayda bitirildiğini, Samsun'a Azerbaycan'dan özel bir araçla getirildiğini anlattı.

Festivale katılan Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de 1919 kurabiye kullanarak "Atatürk ve silah arkadaşları'nın 100'üncü yılı" koreografisi oluşturdu.

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı

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