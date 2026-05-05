500 kiloluk timsahın midesinden çıkanlar

Güney Afrika'da geçen hafta sel suları altında kalan bir köprüden aracıyla geçmeye çalışırken akıntıya kapılan iş insanı için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

İş insanının olay sırasında bulunduğu yerin timsahlarla dolu Komati Nehri olduğu belirtildi.

Dalgıçlar, dronlar ve helikopterlerin katıldığı arama çalışmaları sırasında iş insanının aracının boş olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yetkililer, şiddetli akıntının iş insanını sürüklemiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

TİMSAH OPERASYONU

Arama sırasında ekipler, nehirde küçük bir adacık ve bu adacıkta güneşlenen timsahlar olduğunu gördü. Deneyimli dalgıçlar, hayvanlardan birinin davranışını dikkat çekici buldu.

Yetkililer söz konusu timsahın karnının aşırı şiş olduğunu ve helikopter gürültüsüne rağmen hiç hareket etmediğini belirtti. Bu nedenle yetkililer timsahın yakın zamanda bir şey yediği sonucuna vardı.

Polis teşkilatının deneyimli dalış birimi komutanı Johant Potgieter, timsah etkisiz hale getirildikten sonra helikopterden ip yardımıyla adacığa indirildi.

Komutan, 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığındaki timsahı bu ipe bağladı.

MİDESİNDEN ÇIKTI

Vurularak etkisiz hale getirilen ve parçalanan timsahın midesinden Gabriel Batista'ya ait bir yüzük ve insan kalıntıları çıktı.

Hayvanın midesinden çıkan 6 çift ayakkabı, timsahın uzun süredir bölgede çok sayıda kurbanı yemiş olabileceği şüphesini doğurdu.