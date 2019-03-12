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Melania Trump dublör kullanıyor tartışması

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı, sosyal medyada, "Melania Trump dublör kullanıyor" tartışmalarını alevlendirdi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 10:06..
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Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı, sosyal medyada "Melania Trump dublör kullanıyor" tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Birçok kullanıcı '#FakeMelania' (Sahte Melania) etiketiyle, First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti.Melania Trump dublör kullanıyor tartışması

TRUMP FELAKET BÖLGESİNDE

ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında, 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti. İkilinin mezarlık ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı, Melania Trump'ın vücut dublörü kullandığı iddialarını yeniden alevlendirdi. Twitter'da kullanıcılar #FakeMelania etiketini kullanarak, söz konusu fotoğraflardaki kişinin First Lady'e benzemediğini belirttiler.

Melania Trump dublör kullanıyor tartışması

"BOY FARKINA NE DEMELİ?"

Bir kullanıcı "Bu gerçek Melania değil." ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Bugünkü favorim sahte Melania." ifadelerini kullandı. Başka bir Twitter kullanıcısı ise "Boy farkına ne demeli?" diye sordu.

Melania Trump dublör kullanıyor tartışması

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