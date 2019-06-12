5000 mAh batarya kapasitesi sunan en iyi 5 telefon

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Gelişen akıllı telefon teknolojileri sayesinde son yıllarda oldukça üst seviye telefonlar görsek de akıllı telefon üreticileri, düşük şarj ömrü sürelerine maalesef bir çözüm bulabilmiş değil.

Güçlü işlemciler ve diğer özellikler ile donatılan akıllı telefonlar daha fazla güç harcayacağı için piyasaya çıkan üst seviye cihazlarda, daha yüksek batarya kapasiteleri kullanılıyor. Ancak daha yüksek batarya kapasitesi, her zaman daha uzun şarj süreleri vadetmiyor.

Sizler için oluşturduğumuz aşağıdaki listede, son zamanlarda piyasaya çıkan 5000 mAh batarya kapasitesine sahip en iyi 5 telefonu listelediK.

1. SAMSUNG GALAXY M30

5000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonlar listemizin birinci sırasında, Samsung'un Galaxy M30 modeli bulunuyor. 6,4 inçlik damla çentikli ekran tasarımıyla dikkat çeken telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ülkemizde Exynos 7904 işlemcisiyle satılan Galaxy M30, 2 bin 200 TL civarında bir fiyat etiketine sahip.

13 MP + 5 MP + 5MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

2. NUBIA RED MAGIC 3

Nubia'nın en yeni oyun akıllı telefonu Red Magic 3, Snapdragon 855 işlemciye sahip. Sıvı soğutma sistemi ve dahili bir fan da barındıran telefon 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla tamamen oyunculara hitap ediyor.

6.65 inç Full HD+ ekrana sahip Nubia Red Magic 3, 48 MP arka kameraya ve 16 MP ön kameraya sahip. 27W hızlı şarj destekli ile 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunan telefonda, 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

3. ASUS ZENFONE 6

Asus'un güçlü rakipleriyle rekabet edebilmesi için piyasaya çıkardığı en güçlü amiral gemisi modeli olan Zenfone 6, gücünü Snapdragon 855'ten alıyor. 48 MP + 13 MP çift kameraya sahip telefonun bu kameraları, sahip olduğu mekanizma sayesinde hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

Quick Charge 4.0 teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile desteklenen akıllı telefonda; 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

4. HUAWEI MATE 20X

7,2 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip Huawei Mate 20 X, OLED ekran paneli kullanıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefon, damla çentikli bir ekran tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Huawei Mate 20 X'in ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Kirin 980 gibi oldukça üst seviye bir işlemciden gücünü alan telefon, 5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

5. XIAOMI MI MAX 3

Listemizin beşinci sırasında ise 5000 mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon yer almıyor. Çünkü Xiaomi Mi Max 3, kullanıcılara sunduğu 5500 mAh batarya kapasitesi ile listemize girmeyi hak ediyor. 6,9 inç gibi oldukça büyük ekrana sahip telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Snapdragon 636 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi Max 3, 12 MP + 5 MP çift arka kameraya ve 8 MP ön kameraya sahip.

5000 mAh VE ÜZERİ BATARYA KAPASİTESİNE SAHİP DİĞER TELEFONLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

Xiaomi Mi MAX 2 - 5300 mAh

Umidigi F1 - 5150 mAh

Lenovo P2 - 5100 mAh

Samsung Galaxy M20 - 5000 mAh

Asus Zenfone Max - 5000 mAh

Lenovo Vibe P1 - 5000 mAh

Lenovo Vibe P1 Pro - 5000 mAh

Samsung Galaxy A9 Pro - 5000 mAh

Casper Via A1 Plus - 5000 mAh

ZTE Blade A610 Plus - 5000 mAh

ZTE Blade A2 Plus - 5000 mAh

Moto E4 Plus - 5000 mAh

ZTE Nubia N2 - 5000 mAh

Vestel Venus V4 - 5000 mAh

ZTE Nubia N3 - 5000 mAh

Motorola Moto E5 Plus - 5000 mAh

Honor Note 10 - 5000 mAh

Honor 8X Max - 5000 mAh

Huawei Enjon Max - 5000 mAh

Moto G7 Power - 5000 mAh

Huawei Y Max - 5000 mAh

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