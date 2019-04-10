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Yabancı basında günün manşetleri

İsrail genel seçimleri ABD medyasının bir numaralı gündem konusu alırken, İngiliz basının odağında Başbakan Theresa May'in Brexit çözüm süreciyle ilgili AB liderleriyle yaptığı görüşmeler vardı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 12:52..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

İsrail’de dün gerçekleşen ve bugün Binyamin Netanyahu’nun zaferiyle sonuçlandığı belli olan genel seçimleri manşete taşıyan WSJ, Netanyahu’nun zorlu bir seçimle karşı karşıya olduğu görüşüne yer verdi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, genel seçimlerde 5. Kez zaferle karşı karşıya olmasını ana sayfasına taşırken gündeminde yer alan bir diğer başlık Trump’ın “daha sert sınır güvenliği” yaklaşımı doğrultusunda göçle ilgili politikalarında devam eden yenileme çalışmaları oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

FT, İsrail genel seçimleri yer manşete taşıyarak, “İsrail halkı Netanyahu hakkındaki kararını veriyor” yaklaşımını benimseyen bir başlığa yer verdi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Brexit anlaşmazlığı için AB liderleriyle görüşmelerini gerçekleştirmeye devam eden İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderler tarafından “rencide edilmemesi”ne yönelik AB Başkanı Tusk’ın yaptığı çağrı, The Times’ın kapak konusu oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit'i 30 Haziran'a ötelemek isteyen Theresa May’in umutlarının, Avrupa Birliği’nin daha uzun bir ertelemeden yana olduğunu belirtmesiyle birlikte suya düşmesini konu edinen The Guardian, May’in planında başarısız olduğunu gündeme taşıdı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ABD yönetiminin İran ordusunu terörist güç ilan etmesinin ardından yaptığı “ABD dünyadaki tüm terör örgütlerinin başıdır” yakıştırması, gazetenin öne çıkardığı konu oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

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