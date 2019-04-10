Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

İsrail’de dün gerçekleşen ve bugün Binyamin Netanyahu’nun zaferiyle sonuçlandığı belli olan genel seçimleri manşete taşıyan WSJ, Netanyahu’nun zorlu bir seçimle karşı karşıya olduğu görüşüne yer verdi.

ABD – THE NEW YORK TIMES

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, genel seçimlerde 5. Kez zaferle karşı karşıya olmasını ana sayfasına taşırken gündeminde yer alan bir diğer başlık Trump’ın “daha sert sınır güvenliği” yaklaşımı doğrultusunda göçle ilgili politikalarında devam eden yenileme çalışmaları oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

FT, İsrail genel seçimleri yer manşete taşıyarak, “İsrail halkı Netanyahu hakkındaki kararını veriyor” yaklaşımını benimseyen bir başlığa yer verdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

Brexit anlaşmazlığı için AB liderleriyle görüşmelerini gerçekleştirmeye devam eden İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderler tarafından “rencide edilmemesi”ne yönelik AB Başkanı Tusk’ın yaptığı çağrı, The Times’ın kapak konusu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brexit'i 30 Haziran'a ötelemek isteyen Theresa May’in umutlarının, Avrupa Birliği’nin daha uzun bir ertelemeden yana olduğunu belirtmesiyle birlikte suya düşmesini konu edinen The Guardian, May’in planında başarısız olduğunu gündeme taşıdı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ABD yönetiminin İran ordusunu terörist güç ilan etmesinin ardından yaptığı “ABD dünyadaki tüm terör örgütlerinin başıdır” yakıştırması, gazetenin öne çıkardığı konu oldu.