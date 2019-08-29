Yaşar İpek'ten Seren Serengil açıklaması

Mayıs 2018'de dünyaevine giren Seren Serengil ile Yaşar İpek'in bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı ve dün Seren Serengil, sosyal medya hesabından eşi Yaşar İpek'e bayramdan önce boşanma davası açtığını duyurdu.

"BOŞANMA DAVASI BEN AÇTIM"

Son olarak bugün Yaşar İpek, Seren Serengil'in açıklamasının ardından bir duyuruda bulundu. Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan İpek, Seren Serengil'in açtığı boşanma davasını kendi talebiyle işlemden kaldırdığını ve bu kez kendisinin boşanma davası açtığını dile getirdi.

SES KAYDI DAVASI

Açıklamada Yaşar İpek ile Seren Serengil arasında yaşanan bir tartışmayı yansıtan bir ses kaydının internette paylaşıldığı, ses kaydı ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.