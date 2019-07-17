Yakın geleceğin en çok tercih edilecek 25 mesleği

Zorlu sınav maratonunu geride bırakanlar için sırada, hangi mesleği seçeceğim sorusu var. Gençler, yeteneklerine en uygun işlerde kendini yetiştirmek ve geleceğe hazırlanmak zorunda kalacak.

Düz yolda zor yürüyen robotlar artık ters takla atıyor; bu demek oluyor ki bize artık çoğu meslekte ihtiyaç olmayacak. Kara kara hangi bölümü ve mesleği seçeceğini düşünenleri, yeni nesil mesleklerle tanıştıralım.

GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNİSYENİ

Rüzgar enerjisi gibi, güneş enerjisi de insanlığın temiz enerji geleceğine doğru geçişinin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Güneş enerjisinin maliyeti yıldan yıla azalmaya devam ediyor, bu yüzden işletmeler ve ev sahipleri için daha uygun hale geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde, güneş enerjisi teknisyenleri, büyümekte olan bir sektörde istikrarlı bir şekilde çalışıyor ve bu da işin geleceği için olumlu bir fark yaratıyor.

DİJİTAL İÇERİK UZMANI

İnternet, bize kültürel bir devrim yaratmayı sürdürüyor. Dijital dünya, artık çok yoğun bir şekilde içeriklerin tüketildiği bir platform. Sürekli bağlı bulunduğumuz cihazlarımız nedeniyle dijital içeriklere duyulan ihtiyaç miktarı, inanılmaz boyutları çoktan aştı. Bu nedenle dijital içerik uzmanları (her türden farklı iş unvanları ve yetenekleri ile), artık her dijital medya platformu için olmazsa olmazlar arasında yer almayı sürdürecek. Bu tür bir pozisyona hazırlanmak için internet pazarlamacılığı gibi alanlarda eğitim almak akıllıca olacaktır.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

Bu alandaki profesyoneller, sağlık endüstrisinde devrim yaratmaya başladı bile. Biyomedikal mühendisler, her türlü en son araştırma ve geliştirmeye hazırdırlar. Örneğin, birçoğu sofistike tıbbi cihazlar, yapay organlar, biyonik vücut parçaları ve biyolojik implantlar gibi şeyler tasarlar. Aslında, biyomedikal mühendisliği geleceğin muhtemelen en iyi mesleklerinden biridir.

DİJİTAL REHABİLİTASYON DANIŞMANI

Sadece bir gün içinde tükettiğiniz inanılmaz miktarda dijital bilgiyle boğulmuş hissediyor musunuz? Evet, birçok insan aynen sizin gibi hissediyor.

BLOCKHAIN GELİŞTİRİCİ

Muhtemelen Bitcoin adlı dijital kripto para birimini duymuşsunuzdur. Ama bunu mümkün kılan temel teknoloji hakkında ne biliyorsunuz? Blockchain teknolojisi daha hızlı ve daha özel olan ekonomik ve diğer işlem türlerini yapabilen dağıtılmış bir kriptografik defter gibi çalışır. Anlamak biraz zor, ancak birçok uzman blok zincirleme teknolojisinin nihayetinde internet gibi dünyayı değiştireceğine inanıyor. Bu nedenle, blockchain teknolojisine sahip hizmet ve ürünleri nasıl geliştirileceğini bilen profesyoneller muhtemelen gelecekte de yüksek talep görecek. Geleceğin meslekleri arasında kripto para ile ilgilenen birçok uzmanlık mutlaka yer alacaktır.

DRONE PİLOTU

Hükümetler drone'ların kullanımını düzenlemenin en iyi yolunu bulmaya çalışıyor, ancak henüz çabalar tam anlamıyla yeterli değil. Sonuçta, insanlar uzak uçuş yeteneklerinden yararlanmak için yeni yollar hayal etmeye devam ediyor. Drone'lar çoğunlukla askeri ya da eğlence amaçlı kullanılıyor, ancak her türlü sivil ve ticari uygulama için giderek daha çok kullanılmaktadır. Örneğin, Amazon gibi şirketler drone'lar paketleri teslim ediyor. Ancak, sokaklardaki atıkların toplanması, hava kirliliği düzeylerinin izlenmesi ve tehlikeli veya ulaşılması zor olan yüksek yerlerde rutin görevlerin yerine getirilmesi gibi şeyler için de kullanılabilirler. Bu nedenle bazı şirketler ve kamu kurumları, küçük uzaktan kumandalı uçak filolarını yönetmek için drone pilotlarını ve dağıtım görevlilerini bir araya getirmeye başlıyor.

AKILLI BİNA TEKNİSYENİ

Her geçen yıl daha fazla ev, ofis ve fabrika, aydınlatma, ısıtma, klima ve güvenlik gibi çeşitli bina sistemlerini kontrol etmek için otomasyon teknolojisinden yararlanıyor. Buzdolapları gibi günlük aletler de giderek büyüyen Nesnelerin İnterneti’nin bir parçası haline geliyor. Gelecekte, akıllı binalar tüm şehirlere hakim olabilir, çünkü insanlar otomatik kontrol ve hiper bağlantılı sistemlerin özgürlüğünü ve rahatlığını benimsiyorlar. Ama yine de bu sistemleri kurmak, bakımını yapmak ve onarmak için kalifiye insanlara ihtiyacımız var.

3D BASKI TEKNİSYENİ

Endüstriyel tasarımcılar, biyomedikal mühendisleri ve diğer insanlar araçlar, gıda, giyim, günlük ev eşyaları, tıbbi implantlar ve havacılık, otomotiv ve elektronik bileşenler gibi şeylerin isteğe bağlı 3D üretimini yapmaya başladılar bile. Bu teknoloji ilerledikçe, 3D baskı makineleri buzdolapları ve mikrodalgalar kadar yaygın hale gelebilir. Sonunda, her ev ve iş yeri bir tane olabilir. Ve her kasabadaki küçük, yerel 3D baskı üreticileri, büyük uzaktaki fabrikaların yerini alabilir. Bu nedenle 3D baskı ekipmanlarını geliştirmek konusunda uzman olan teknisyenler, büyük olasılıkla artan talepte yerini alacak.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GELİŞTİRİCİSİ

Gerçek dünya çok mu sıkıcı? Ek bilgi veya eğlence değeri sağlayan bazı görsel geliştirmelere ihtiyaç duyuluyor mu? Bazı insanlar öyle düşünüyor. Bu yüzden uzmanlar dijital gözlükleri, kişiye özel gözlükler, biyonik kontakt lensler veya başka teknolojiler kullanarak dünyanın normal algısı üzerine yerleştirmek için yollar geliştiriyorlar. Artırılmış gerçeklik, muhtemelen her endüstri, etkinlik ve kamusal alana değeceği için herkesin kişisel ve mesleki yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu teknolojinin güvenli ve etkili kullanımını akıllı bir şekilde tasarlamak ve planlamak için artırılmış gerçeklik geliştiricilerine ihtiyaç artacak. Artırılmış gerçeklik ile ilgili uzmanlıklar, birkaç yıl içerisinde bile geleceğin meslekleri arasında yer almaya devam edecek.

KİŞİSEL GİZLİLİK DANIŞMANI

Teknoloji geliştikçe ve hayatımızın daha fazla yönüne dokunduğunda gizliliğimizi korumak gittikçe zorlaşıyor. Yüz tanıma ve artırılmış gerçeklik teknolojileri yaygın bir şekilde benimsenirken, herkesin kimliğinizi, yaşınızı, medeni durumunuzu, iş yerinizi ve sabıka kaydınızı (eğer varsa) öğrenmesini istemeyeceğinizi düşünmek normal. Dolayısıyla, sosyal medya veya diğer teknolojilerin bazı temel faydalarını kaybetmeden gizliliğinizi korumak konusunda uzmanlaşan profesyonellere ihtiyacınız olacak.

ROBOT TEKNİSYENİ

Gelecek yıllarda, hemen hemen her evde çamaşır, yemek, temizlik ve çim bakımı gibi rutin ev işlerine yardımcı olan karmaşık robotlar olabilir. Ancak bu robotlar muhtemelen her zaman gerektiği gibi çalışmayacaktır. Bu yüzden yetenekli teknisyenler, saldırıya uğramış, bakımı gelmiş ya da işlevlerini sona erdiren robotları tamir etmek ya da yeniden programlamak için gerekli olabilir. Aslında, robot teknisyenleri en sonunda sıhhi tesisatçılar, elektrikçiler, oto tamircileri ve diğer yetenekli esnaf türleri kadar sıradan hale gelebilirler.

ETİK UZMANI

Hala bir şeyi yapıyor olabildiğimiz halde, o şeyi neden yapmamamız gerektiğini tam olarak öğrenemedik. Etikistler, bunu öğrenmememiz için bize yardım etmeye çalışmakla yükümlüdürler. Yeni teknolojilere ve potansiyel sonuçlarına ilişkin zor cevaplı soruları incelememize yardımcı oluyorlar. Örneğin, “tasarımcı bebekler” in oluşturulmasına izin vermeli miyiz? Bir insan bir anne rahminin dışında bir laboratuarda doğduğunda, büyüdüğünde ve doğduğunda ebeveynlerin hakları kimde vardır? Yapay akıllı robotlara sahip olduğumuz da robotlara da insani hakları vermeliyiz? Diğer insanlar hakkında ne kadar bilgi alma hakkımız var? Teknolojinin dünyamızı ne kadar hızlı değiştirdiği dikkate alındığında sorular neredeyse sınırsız.

SANAL GERÇEKLİK TASARIMCISI

Sanal Gerçeklik için sadece mühendislere ihtiyaç duyulmuyor, öncelikle bu yeni dünyayı birilerinin tasarlaması gerekecek. Daha gelişmiş, gerçekçi ve hayali sanal deneyimlere yönelik artan talebi karşılamak için VR geliştiricilerine ihtiyaç duyulacak.

PROBLEM DİREKTÖRÜ

Dünyada mevcut olan bir meslek olmasına karşın, henüz tam olarak yüksek talep gören bir pozisyon değil. Dünyanın önemli sorunları olan yetişkin okuryazarlığı, daha güvenli topluluklar, uzay araştırmaları, küresel eğitim, yapay zeka, tatlı suya erişim, okyanus keşifleri ve karbon emisyonları ile mücadele gibi zorluklarla ilgili yarışmalar için problem direktörlerine ihtiyacımız gün geçtikçe artacak.

HAVA KONTROL MÜHENDİSİ

İklim değişikliği halihazırda birçok kuraklık, sel ve çeşitli şiddetli ve beklenmedik hava olaylarıyla bağlantılıdır. Ancak iklim bilimi ilerledikçe, hava tahmin edilebilir yollarla güvenli ve etkili bir şekilde manipüle edilebilir. Jeomühendislik halihazırda daha küçük ölçeklerde gerçekleştiriliyor. Mühendisler, küresel ısınmanın tüm etkilerini tersine çeviremeyebilir ancak belirli bölgelerin tamamen yıkılmadığından emin olmak için bize yöntemler sunabilir. Bilim o kadar ilerlerse, gelecek için en iyi işlerden bazıları muhtemelen hava durumunu kontrol etmekle ilgili olacak.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

Biyomedikal mühendisleri tıp ve teknoloji konusunda uzmanlardır. Biyomedikal Mühendisleri, tıbbi sorunlara teknolojik çözümler üzerinde çalışarak, sorunların çözümü için tanı ve tedavi ihtiyaçlarını üretmeye çalışır. Gün geçtikçe biyomedikal mühendislerine ihtiyaç artmaktadır ve birçok değerlendirmeye göre geleceğin en iyi meslekleri arasında yer almaktadır.

NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSİ

Maddeyi atomlar veya moleküller düzeyinde manipüle ederek, çok çeşitli yeni inovasyonlar hayal etmek ve geliştirmek mümkün hale geldi. Örneğin, bu alandaki birçok uzman, kendi kendini kopyalayan nanoyapıların inşaatta kullanıldığı veya nano-robotların bağışıklık sistemine yardımcı olmak ve hastalıkları tedavi etmek için insan vücuduna yerleştirildiği bir geleceği öngörmektedir. Nano ölçekli teknolojiler, gelişmiş malzemeler oluşturmak için zaten kullanılıyor ve bazı elektronik ve tüketici ürünlerine (giyim gibi) dahil ediliyor. Bu teknoloji olgunlaştıkça, nanoteknoloji mühendislerine olan ihtiyaç artacak.

UZAKTAN SAĞLIK MÜHENDİSİ

Geleceğin meslekleri önerisi: Robotik ve iletişim teknolojileri daha da ilerledikçe, doktorlar ve diğer sağlık uzmanlarının, fiziksel olarak mevcut bulunmadan hastalara danışmaları mümkün hale geliyor. Teknoloji, cerrahların robotların yardımıyla uzaktan operasyon yapabilmeleri için geliştirilmekte ve mükemmelleştirilmektedir. Gelecekte, uzaktan sağlık mühendisleri, fiziksel olarak nerede bulunduğuna bakılmaksızın dünyanın hemen hemen her tıp uzmanının teşhis ve tedavi uygulamasını sağlayan ileri teknolojinin kullanımını geliştirecek ve koordine edecekler.

KİŞİSEL MARKA DANIŞMANI

Marka algısı, gün geçtikçe bireysel baza inmeyi sürdürüyor. Artık marka danışmanlarına sadece işletmeler ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla, gün geçtikçe marka danışmanlarına olan ihtiyaç artıyor.

SENTETİK BİYOLOJİ MÜHENDİSİ

Bu alanda çalışan bilim insanları, zaten laboratuvar ortamında et oluşturmaya bile başladı. Ancak bu sadece buzdağının sadece görünen kısmı. Moleküler biyoloji, fizik, kimya ve mühendislik bilgisine dayanarak, bu meslekdeki insanlar sonunda hiç kimsenin hayal etmediği tıbbi ve endüstriyel atılımlar sunmak için her tür yapay organizmayı yaratabilir veya mevcut doğal olanları yeniden tasarlayabilirler. Geleceğin meslekleri arasında biyoloji ile ilgili birçok uzmanlık yer alacaktır.

PROJE BAZLI İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

Daha fazla şirketin proje bazlı istihdam modellerine doğru ilerlemesi ile birlikte, projeler için en yetenekli çalışanların seçilmesi ve koordine edilmesi için uzman insan kaynakları profesyonellerine giderek daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bir proje direktörü, belirli bir görev için kendi takımını en yeteneklilerden seçmekten sorumlu olacak.

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTİ

Bilgisayar sistemleri, her geçen gün iç içe geçmiş bir şekilde karmaşık bir hal almayı sürdürüyor. Büyüyen karmaşıklık, gittikçe daha fazla kuruluşun ileriye yönelik sistem analistlerine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Şirketler (potansiyel olarak), robotlar ve yapay zeka makineleri de dahil olmak üzere en iyi donanım ve yazılımları seçme ve uygulama konusunda yardıma ihtiyaç duyacaklardır.

FİZİKSEL TERAPİST

Gün geçtikçe yaşlı nüfus için fiziksel terapistlere daha fazla ihtiyaç duyulacak. Daha şimdiden, yaşlanan Avrupa için ciddi düzeyde fiziksel terapistlere ihtiyaç duyulmaya başlandı bile.

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNİSYENİ

Dünyayı ağır zarar vermekle tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji kaynaklarına geçmek, gün geçtikçe daha önemli hale gelecektir.

Karbon ve metan emisyonlarının azaltılması için petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıt kaynaklarından uzaklaşmak gerekecek. Bu nedenle de rüzgar enerjisinin büyük ihtimalle geleceğin büyük bir parçası olacağı anlamına geliyor. Zaten çok büyüyen bir endüstri ve muhtemelen daha fazla büyüyecek. Bu büyüme da dev rüzgar türbinlerinin kurulum, bakım ve onarımında yardımcı olmak için yetenekli teknisyenlere ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTİ

Modern yaşam tarzımız bilgisayarlarla daha iç içe geçmiş ve bilgi teknolojisine (BT) bağımlı hale geldikçe, hepimiz siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyoruz. Şimdiye kadar, suçlu bilgisayar korsanlarının çok büyük bir ölçekte ya da uzun bir süre boyunca kritik altyapıyı ele geçirmemiş olmalarından dolayı şanslıyız. Ancak, hükümete ve temel kuruluşların ağlarını ve BT sistemlerini korumalarına yardımcı olacak yeterli bilgisayar güvenliği uzmanımız olmadığı sürece muhtemelen o gün gelecektir. Siber güvenlik dünya çapında bir konudur ve kötü adamların saldırıları nedeniyle önemini artıracak konular arasında yer alıyor. Konu geleceğin meslekleri olduğu zaman siber güvenlik, mutlaka üzerine düşünülmesi gereken konular arasında yer alıyor.



