52 Orduspor FK, 2. Lig'e çıkmasını kutladı
2. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 52 Ordusporlu futbolcular, taraftarlar ile birlikte şampiyonluğu kutladılar.
3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.
52 Ordusporlu futbolcular üstü açık otobüsle Altınordu ilçesinde şehir turu attıktan sonra Akyazı Mahallesi'ndeki etkinlik alanına geldi.
ŞAMPİYONLUK KUTLANDI
Kutlama programına kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.
Sahneye davet edilen futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarların tezahüratları eşliğinde kaldırdı.
Program, Ekin Uzunlar konseri ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)