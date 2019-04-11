Dış basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Trump’ın 2016 seçim kampanyasındaki yolsuzluğa yönelik soruşturma, ülke basınının gündemindeydi. ABD Adalet Bakanı William Barr’ın, istihbarat servislerinin Trump’ın seçim kampanyasına yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğunu düşündüğü açıklamaları WSJ’ın öne çıkardığı konu oldu. Gazetenin ana sayfasında ayrıca, AB’nin İngiltere’nin Brexit sürecini 31 Ekim’e ertelemesi oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın Event Horizon Teleskobu'ndan elde ettiği kara delik fotoğrafları, NYT’ın ana sayfasından paylaşıldı. ABD’li gazetenin gündeminde öne çıkan bir diğer başlık, İsrail’deki genel seçimlerde 5. kez başbakan seçilen Netanyahu oldu.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

NASA’nın dünyayla paylaştığı kara delik fotoğrafı, Financial Times’ın da manşet konusuydu.

İNGİLTERE – THE TIMES

Ekvador hükümetinin, Julian Assange'ı gözetlemek, video ve fotoğraflarını çekmek ve bunları ABD ile paylaşmakla suçlanması, İngiliz gazetenin öne çıkan konusuydu. AB liderleriyle Brexit için bir araya gelen Theresa May’in, İngiliz Parlamentosu’nda yükselen itiraz seslerine rağmen, süreci hâlâ yönetebileceğine dair inancı olduğuna yönelik beyanları, gazetenin gündemindeydi.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA’nın paylaştığı görsel, The Times’ın kapağında da öne çıktı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Theresa May’in AB liderlerine yönelttiği, Brexit sürecinin yönetmeye devam etme isteği, The Guardian’ın gündem konusuydu.

ALMANYA – DIE TAGESZEITUNG

Alman gazete, İsrail’de sandıktan birinci çıkan Netanyahu’yu kapağına taşıdı.