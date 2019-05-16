Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Başkanı Trump’ın son olarak ilan ettiği ‘Ulusal Acil Durum’ kapsamında ulusal güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle telekom şirketlerinin ekipmanlarının kullanılması yasaklanması kararının Huawei’i hedef aldığını söyleyen WSJ, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak'ın başkenti Bağdat’ta görevli acil durum personeli dışındaki tüm görevlilerin ülkeden ayrılması için talimat vermesine de ana sayfasında yer verdi.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD’li yetkililerin, Beyaz Saray'ın İran tehdidiyle ilgili uyarılarını artırmasına neden olan istihbaratına yer veren gazete, İran’ın ülkenin donanma gemilerine ateş edeceği yönündeki korkuların canlandırılması için monte edilmiş füzeler göstermesini manşetine taşıdı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Otomobil ithalatına yönelik uyguladığı yaptırımları 6 ay erteleme kararı alan Trump’ın, bu kararı, Avrupa Birliği ve Japonya'yla olan müzakelerini sürdürebilmek için olduğu iddiaları, gazetenin ana gündem konusuydu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz ve ABD’li kumandanların, Pentagon’un İran açıklamalarına sonrasında yaptığı görüşmeler, İngiliz gazetenin gündemindeydi.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Muhafazakar Parti üyelerinin, İngiltere Başbakanı Theresa May’i 1 ay içinde devirme planı yaptığı iddiaları, İngiliz gazetenin gündemindeydi.