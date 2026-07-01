534 yıllık Osmanlı vakıf vasiyeti Çorum'da yaşatıldı: 30 çocuk için toplu sünnet şöleni

Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneği, Çorum'da düzenlenen toplu sünnet şöleniyle bir kez daha hayat buldu.

Sultan II. Bayezid'in 1492 yılında kurduğu vakfın asırlardır sürdürülen hayır şartı doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonda, 30 çocuk sünnet ettirilirken dini programlardan eğlence etkinliklerine kadar birçok faaliyetle ailelerin sevinci paylaşıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde yürüttüğü toplu sünnet organizasyonları kapsamında Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, hem vakıf medeniyetinin yüzyıllardır süren sosyal dayanışma anlayışını yaşattı hem de çocuklara bayram havasında bir gün sundu.

VAKIF GELENEĞİ 534 YILDIR SÜRDÜRÜLÜYOR

Etkinliğin temelini, Sultan II. Bayezid tarafından Amasya'da kurulan "Çocukları Sünnet Ettiren Vakfı" oluşturuyor. Vakfın vakfiyesinde yer alan, "Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbiseler verile." hükmü doğrultusunda yürütülen faaliyetler, beş asrı aşkın süredir kesintisiz şekilde devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu tarihi emaneti yaşatmak amacıyla her yıl Türkiye'nin farklı illerinde toplu sünnet organizasyonları düzenleyerek vakıf kültürünü yeni nesillere aktarmayı sürdürüyor.

PROGRAM MEVLİTLE BAŞLADI, ŞÖLENLE DEVAM ETTİ

Çorum'daki etkinlik, Hıdırlık Camii'nde (Süheybi Rumi Türbesi) düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programıyla başladı.

Duaların ardından çocuklar ve aileleri, Çorumminya alanını gezdi. Daha sonra Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir tesiste toplu sünnet yemeği verildi. Misafirlere geleneksel vakıf ikramlarının sunulduğu program, çocuklar için hazırlanan sünnet şöleniyle devam etti.

Etkinlik boyunca çeşitli gösteriler ve eğlenceler düzenlenirken, sünnet olan çocuklara hediyeler takdim edildi. Şölende hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

"TÜRK MEDENİYETİ AYNI ZAMANDA VAKIF MEDENİYETİDİR"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, vakıf kültürünün Türk medeniyetinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Çalgan, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların yüzyıllar sonra dahi topluma hizmet etmeye devam ettiğine dikkat çekerek, II. Bayezid'in asırlar önce kaleme aldığı vakfiyedeki hayır şartlarının bugün de yerine getirildiğini söyledi.

Vakıfların yalnızca sünnet organizasyonlarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Çalgan, öğrencilere burs verilmesinden yurt yapılmasına, ihtiyaç sahibi ailelere yardımdan sosyal dayanışmaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiğini belirterek sünnet olan çocukların ailelerini de tebrik etti.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİ YAŞATILIYOR"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sünnet merasimlerinin aileler açısından önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti:

"Aileler için en önemli anlardan bir tanesi de erkek çocuklar için hem dinimizin bir misali olarak hem Peygamber Efendimizin bir sünneti, dinimizin bir emri olarak erkek çocuklarımızın sünneti, sünnet şöleni, sünnet merasimi. Bu anlamda da çok kıymetli, çok değerli bir amaç için bir aradayız. Rabbim yavrularımızın iyiliklerini, güzelliklerini, nasıl ki bugün ilk mürüvvetlerini göstermişse, inşallah ikinci mürüvvetlerini, nişanlarını, evliliklerini, torunlarınıza hepimize yaşatsın ve göstersin diyorum."

"30 ÇOCUĞUMUZ İÇİN BU GÜZEL ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise organizasyonun, Sultan II. Bayezid'in 1492 yılında kaleme aldığı vakfiyede yer alan hayır şartı doğrultusunda düzenlendiğini söyledi.

Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde sürdürdüğü uygulama kapsamında Çorum'da kurum hizmetlerinden yararlanan 30 çocuk için sünnet merasimi gerçekleştirildiğini belirterek, vakıf kurucularının emanetlerinin yaşatılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.