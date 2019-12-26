Erdoğan: Hafter'e karşı Libya'yı destekleyeceğiz

Doğu Akdeniz'de bir araya gelen ülkeler, Türkiye'nin karşısında yer aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için çok kritik bir hamleye imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile mutabakata vardı. Türkiye ile Libya'nın vardığı mutabakat birçok ülkeyi rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de Libya'da mücadele verdiği hatırlattı.

TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİDİYOR

Libya'nın yalnız bırakılamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı, Meclis açılır açılmaz tezkerenin gündeme getirileceğini ve Türk askerinin Libya'dan gelen davete icabet edeceğini söyledi.

Erdoğan'dan Libya tezkerisi açıklaması ViDEO

"BU OYUNLARA SEYİRCİ KALAMAZDIK"

Erdoğan, "Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Türkiye ve libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek değil. Hakkımızın gasbedilmesine engel olmaktır. Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bu oyunlara seyirci kalamazdık. Attığımız adım hukuka uygundur. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye'nin bir medeniyet havzası bulunuyor. Bu havza oldukça geniş. Akdeniz ve Kuzey Afrika parçalarından biridir. Libya, Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partisin. Olumlu bir açıklaman olsun. Gazi Mustafa Kemal, Libyalı kardeşlerimizi işgalcilere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla birlikte savaşmıştır. Hatta gözünden yaralanmış ve izini şanla taşımıştır.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK VE VERECEĞİZ"

Kuzey Afrika'nın tamamı gibi Libya'da bağımız olan kardeşlerimiz var. Şu andaki cumhurbaşkanı akrabalarının burada olduğu bir cumhurbaşkanı. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz. Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması sebebiyle denizden komşumuzdur.

"MECLİS AÇILIR AÇILMAZ MECLİSİMİZE SUNACAĞIZ"

Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Türkiye ve libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını hukukunu gasbetmek değil. Hakkımızın gasbedilmesine engel olmaktır. Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bu oyunlara seyirci kalamazdık. Attığımız adım hukuka uygundur. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclis'ten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz ülkenin meşru hikümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz."



