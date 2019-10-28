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Sonbaharda Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Tortum Şelalesi, her mevsimde olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

AA | 28.10.2019 - 21:38..
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UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum Şelalesi, sonbaharla birlikte büründüğü farklı güzellikle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sonbaharda Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

48 METRE YÜKSEKLİKTEN DÖKÜLÜYOR

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten dökülmesiyle dikkati çekiyor.

Sonbaharda Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Tortum Şelalesi'ne sonbaharda turist ilgisi VİDEO

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞELALESİ

18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve ''Türkiye'nin en büyük şelalesi'' olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, sonbaharda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Turistlerin yaz tatilinde vazgeçilmez rotalarından biri olan Tortum Şelalesi, yılın her mevsiminde olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor. Sonbaharda bitkilerin adeta renk cümbüşüne büründüğü bölgede bazı ziyaretçiler, şelalenin alt ve üst kısmında fotoğraf çektirerek bu tabiat harikasındaki gezilerini ölümsüzleştiriyor.

Sonbaharda Tortum Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon'dan gelen Nizam Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlarının tavsiyesi üzerine Tortum Şelalesi'ne geldiğini söyledi.

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