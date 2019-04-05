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Dünya basınından gazete manşetleri

Amazon CEO'sunun rekor tazminatla sonuçlanan boşanması ve Etiyopya'daki uçak kazasının ardından yayınlanan Boeing raporuna yönelik itirazlar, yabancı basında öne çıkan başlıklardan oldu.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 12:19..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, Tesla CEO’su Elon Musk’a “kontrolsüz Twitter kullanımı” gerekçesiyle açtığı davanın  son duruşmasında, yargıcın tarafların anlaşmaya gitmesi yönünde verdiği karar, WSJ’ın manşet konusuydu. Gazetenin gündeminde yer alan diğer bir konu ise dünyanın en zengini olarak bilinen Amazon CEO’su Jeff Bezos’un boşandığı eşi MacKenzie Bezos’a ödediği 35 milyar dolarlık nafaka oldu.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adaylığı için yarışan eski pizza şirketi yöneticisi Herman Cain'in Fed'in yönetim kurulu için düşündüğü açıklaması, NYT’ın ana gündem konusuydu. Geçtiğimiz ay Etiyopya’da meydana gelen uçak kazası sonrasında Boeing tarafından yayınlanan raporda pilotaj hatasının bulunmadığı maddesine rağmen şirkete yönelik artan baskı, ABD’li gazetenin gündemindeydi.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Jeff Bezos’un 35 milyar dolara mal olan boşanması, Financial Times’ın da gündemindeydi. Ana sayfada öne çıkan diğer başlık, Etiyopya 10 Mart'ta yaşanan ve 157 kişini ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından yayınlanan raporda pilotaj hatasının bulunmadığının açıklanması, raporun eksik yazılmış olabileceğine ilişkin itirazları da beraberinde getirmesi oldu.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiliz Parlamentosu’nda kabinenin, May’in Brexit erteleme talebine yönelik kumpas kurduğuna ilişkin iddialar, gazetenin manşetine taşındı.

Dünya basınından gazete manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz hükümetinin zararlı içeriklerin internette yayılmasıyla ilgili olarak sosyal medya yöneticilerini sorumlu tutmasına yönelik alacağı karar, gazetenin manşetindeydi. Yapılan açıklamaya göre karar internetin terör, çocuk istismarı, intihar gibi olaylarda içeriklerin yayılmasına sebep olduğuna yönelik artan endişeler nedeniyle alınacak.

Dünya basınından gazete manşetleri

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