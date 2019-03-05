Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Tiyatroseverlerin vazgeçilmezi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, farklı oyunlarla seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Felatun Bey ile Rakım Efendi, Tatlı Kaçık, Şahane Züğürtler, Uzlaşma, Hayal-i Temsil, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Kahvede Şenlik Var, Matruşka, Nora (Bir Bebek Evi) ve çocuk oyunları Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Kümes Hikâyesi, Elma Kurdu Kırtık, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Yaşasın Barış, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.