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Hac kuraları yarın çekilecek

Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuralarının yarın çekileceğini açıkladı.

DHA | 08.01.2020 - 12:56..
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; yarın saat 10.00'da çekilecek kura, bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

ÖN KAYIT YAPILAN YILLAR DİKKATE ALINACAK

Hacca gitmek için daha önce başvurduğu halde gidemeyip kayıtları yenilenenler ile bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının katılacağı kura, vatandaşların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak hesaplanan katsayı ve oranları ile hac konaklama tercihleri esas alınarak çekilecek.

83 BİN 430 KİŞİ HAK KAZANACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hacı adayları, kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca, hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Hac kuraları yarın çekilecek

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken, 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak, iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

Hac kuraları yarın çekilecek

KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009'da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak. Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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