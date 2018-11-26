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Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen gösteriler polis şiddetine dönüştü. Polisler eylemcilere şiddetli müdahalelerde bulunuyor.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 14:27..
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Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü

Avrupa'nın göbeği, Fransa'nın başkenti Paris, son bir haftadır Orta Doğu'yu aratmıyor. Özellikle Champ Elysee'nin turistik sokakları savaş alanlarına dönerken, polisler demokratik gösteri olarak başlayan eylemlerde şiddet kullanmaya başladı.

Buna karşılık göstericiler de güvenlik güçlerine karşılık veriyor.

Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü

GÖSTERİCİLERE DAYAK

Eylemciler, Paris merkezli gösterilerde polislerin şiddetine maruz kalıyor. Orantısız güç uygulamaya başlayan polisler, biber gazı ve tazyikli su ile göstericilere karşılık verirken artık birebir temastan da kaçınmıyor.

Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü

Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Polisler göstericilere dayak atmaktan geri kalmıyor.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ YARALANDI

Savaş alanına dönen Paris sokaklarında her köşede bir eylemci yaralı vaziyette bulunurken, sokak köşeleri de seyyar hastanelere dönüştü. Bazı göstericilerın kafaları yarıldı, bazıları ise kan revan içinde kaldı.

Eylemlerin ilk başladığı geçtiğimiz haftadan bugüne yaralı sayısı binlere yaklaşırken, çok sayıda gösterici de polis tarafnıdan zorla gözaltına alındı.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü VİDEO

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