Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD'nin Chicago kentindeki belediye başkanlığı seçimlerinde, Lori Lightfoot’un ülkenin ilk siyah, kadın ve eşcinsel belediye başkanı olmaya hak kazanması, WSJ’ın manşet konusuydu. Gazetenin gündeminde yer alan bir diğer konu ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit ertele talebi sonrasında ana muhalefet partisi başkanı Jeremy Corbyn ile görüşme talep etmesi oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in açmaza giren Brexit anlaşmasını sağlamak için devam ettiği destek arayışları, gazetenin öne çıkan konusu oldu. NYT, Trump yönetiminin Alaska'da petrol sondajını genişletme amacıyla bölgede bulunan Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Parkı’nda yapmayı planladığı sondaj çalışmalarına karşı yükselen seslere de kapağında yer verdi.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kuzey Makedonya'yı ilk kez ziyaret ederek Başbakan Zoran Zaev ile bir araya gelmesi, FT’ın gündem konusuydu. Theresa May'in AB ile anlaşmalı ayrılma planlarının üst üste reddedilmesinin ardından Brüksel’den anlaşmasız Brexit’in daha olası hale geldiği açıklaması da öne çıkan bir diğer başlık oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Parlamentosu'ndaki Brexit açmazını aşmak istediğini vurgulayan Başbakan May’in, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'e görüşme teklif etmesi, İngiliz gazetenin ana sayfasında yer aldı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Brüksel'den yeni bir uzatma talep eden Theresa May’in İşçi Partisi ile işbirliğine gitmeyi planlaması, Guardian’ın da gündemindeydi.

FRANSA – LE MONDE

20 yıldır Cezayir'i yöneten Abdülaziz Buteflika’nın, gelecek seçimlerde tekrar aday olma ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine çıkan protesto olayları sonrasında istifa ettiğini açıklaması, Fransız gazetenin öne çıkan konusu oldu.