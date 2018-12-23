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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla yola çıkan iş makineleri ve askeri araçlar, Hatay'dan Kilis'e ulaştı.

AA | 23.12.2018 - 17:26..
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor VİDEO

KAZI ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi. Buradan sınıra doğru ilerleyen askeri konvoyda yer alan iş makinelerinin, sınır ötesine bir harekat durumunda mevzi yapma ve farklı kazı çalışmalarında kullanılacakları öğrenildi.

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