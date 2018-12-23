Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor VİDEO
KAZI ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi. Buradan sınıra doğru ilerleyen askeri konvoyda yer alan iş makinelerinin, sınır ötesine bir harekat durumunda mevzi yapma ve farklı kazı çalışmalarında kullanılacakları öğrenildi.