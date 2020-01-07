Ata Demirer, evleniyor

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha veren Ata Demirer ile Alara Bozbey cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İki yıl önce kısa süreli aşk yaşayan ünlü çift, 2019'un son günlerinde barıştıklarını ilan etmişti. İkilinin şu sıralar tatlı bir telaş içinde olduğu iddia edildi.

DÜĞÜN VAR

Aşklarına bir şans daha veren oyuncu Ata Demirer ve Alara Bozbey, nisanda nikah masasına oturacak.

İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir hayatlarını birleştirecek.