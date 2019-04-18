Yabancı basında öne çıkanlar

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de federal savcıların, ülke genelinde birçok tıbbi personel hakkında 32 milyondan fazla ilacın kötüye kullanımı konusunda açtıkları davalar, WSJ’ın gündemindeydi. ABD’nin en büyük bankası olan JP Morgan’ın, iki üst düzey kadın yöneticiyi yeni CEO adayı olarak sunması da gazetenin ana sayfasında öne çıktı.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Kuzey Kore’nin, Kim Yong-Un ve Trump’ın başarısızlıkla sonuçlanan nükleer anlaşma görüşmelerinden sonra, yeni silah denemeleri yaptıklarını duyurması, NY’ın öne çıkan konusu oldu. ABD Adalet Bakanlığı’nın, perşembe günü Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yaklaşık 400 sayfalık raporunun redakte edilmiş halini yayınlamaya hazırlaması da manşet başlığıydı.

İNGİLTERE – THE TIMES

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın polis tarafından tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vurması The Times’ın gündemindeydi. Garcia, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanıyordu. İngiltere’de, Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage’ın, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brexit Partisi’nden adaylığını koyacağını bildirmesinin ardından güçlü bir aday olarak görülmeye başlanması da gazetenin gündemindeydi.

FRANSA – LE MONDE

Notre Dame Katedrali’nin, yapılan bağışların ardından yenileme çalışmalarına başlanması Fransız gazetenin ana sayfasında yer aldı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Ankara'ya gelerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi manşete taşıyan İranlı gazete, ikilinin ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesini gündeme taşıdı.