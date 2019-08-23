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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını belirtti.

AA | 23.08.2019 - 14:04..
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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye daha önce Rusya’yla sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası kurmuştu.

Suriye askerleri Morek'te TSK kontrol noktası önüne kadar geldi.

Beş gün önce bölgede bulunan 9 numaralı gözlem noktasına giden Türk askerlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmiş, olayda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

TÜRK ÜSSÜNDE SELFİE ÇEKTİLER

Morek’te TSK üssünün çevresine yerleşen Suriye askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları selfie fotoğrafları yayılmıştı.

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

ERDOĞAN, PUTİN'İ ARADI

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

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