Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye daha önce Rusya’yla sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası kurmuştu.

Suriye askerleri Morek'te TSK kontrol noktası önüne kadar geldi.

Beş gün önce bölgede bulunan 9 numaralı gözlem noktasına giden Türk askerlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmiş, olayda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

TÜRK ÜSSÜNDE SELFİE ÇEKTİLER

Morek’te TSK üssünün çevresine yerleşen Suriye askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları selfie fotoğrafları yayılmıştı.

ERDOĞAN, PUTİN'İ ARADI

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.