Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "İşin Geleceği" konferansında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeliler konusundaki tavrını hatırlatan Cumhurbaşkanı, hükümetin Suriyelilere yardım etmeye devam edeceğinin sözünü verdi.

"VALİLİKLERİMİZ KANALLARIYLA..."

Erdoğan, "Her ne kadar Türkiye'nin ana muhalefetinin başındaki, "Ben Suriyelileri ülkesine göndereceğim" dese de, Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı oradaki Suriyelileri, "Ben bunlara bir tas çorba vermem" dese de biz, onları da onların eline bırakmadan, hükümet olarak, valiliklerimiz kanallarıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz ensar olmaya talibiz. Muhacirleri yolun ortasında bırakmayız." şeklinde konuştu.

Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Genel kurul toplantıları değişim, yenilenme ve muhasebe dönemleri olmaları yanı sıra ayrıca güven tazeleme vasıtalarıdır. Memur sen için ülkemizdeki sendikal çalışmalar için yol gösterici olacaktır. Mevcut yönetimin güven tazelemiş olarak önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, koordineli ve etkin bir şekilde sürdüreceğine inanıyorum. Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Şunu unutmayalım insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır emrine uygun olarak Akif İnan son nefesine kadar ülkemizin ve milletimizin istikabi için mücadele etmiştir.

Memur- Sen demokrasimizde hep kritik rol oynamıştır. Özellikle 28 Şubat'ta olduğu gibi demokrasinin askıya alındığı dönemlerde darbeleri meşrulaştırıcı görev üstlenen sendikal gelenekten ülkemizin kurtarılmasında Memur-Sen'in çok ciddi katkıları olmuştur. Sırtını vesayet odaklarına dayayan sendika ağalarının siyasetçilere ayar verdiği o kötü günler sizlerin desteğiyle geride kalmıştır.

YSK, noktayı koymuşsa bizim için de bitmiştir."