Facebook Messenger'a yeni özellikler geldi

Facebook Messenger uygulaması yeni özelliklerine kavuştu. Söz konusu yeni güncelleme ile uygulamaya selfie modu ve Boomerang desteği gibi birkaç yeni kamera merkezli seçenek eklendi. Yeni güncelleme ile Messenger kullanıcıları, fotoğraflarına ve videolarına AR (artırılmış gerçeklik) çıkartmaları da ekleyebilecekler.

Bu yeni güncelleme, iPhone 7 Plus lansmanı ile sunulan Portre modu özelliğini içermeyen eski iPhone modellerine sahip Apple hayranları için oldukça önemli. iPhone'unuzda çift kamera olmasa bile, Messenger yalnızca bir yazılım aracıyla selfie üretebilecek.

Açıklanan tüm yeni özellikler, bugün hem Android hem de iOS cihazlarına küresel olarak dağıtılacak.



