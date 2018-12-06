5G destekli internet ne kadar hızlı olacak

Gelecek yıl 5G teknolojisi ile tanışacağız, fakat bu teknoloji hakkında bilmemiz gerekenler arasında internetin ne kadar hızlı olacağı da var. Qualcomm, Motorola ve Verizon şirketleri, salı günü gerçekleştirdiği bir testte, 5G'nin ne kadar hızlı olacağı konusunda bize fikir verdi.

Qualcomm, Motorola ve Verizon, Maui'deki Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde bir prototip 5G ağında prototip bir telefonla hız testi gerçekleştirdi. Test sonucunda telefon, 1GB'lık veriyi 17 saniyede indirdi. Bu da saniyede 58.8MB indirme hızına denk geliyor. Başka bir ifadeyle internetin hızı 470.4 megabite denk geliyor. Bir sonraki denemede ise yine aynı dosyanın 34 saniyede indiği görülüyor. Standı yöneten Verizon yöneticileri, bu testin 5G'yi denemek için yapıldığını ve gerçekte değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Bu test bize 5G hakkında biraz bilgi verse de yine de şu soruların sorulması gerekiyor: Ağın sahibi kim? İndirme için hangi cihazı kullanıyorsunuz? Bu cihaz ağ anteninden ne kadar uzakta? Ağ tıkanıklığı var mı? Bütün bu faktörler internet hızınızı etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor