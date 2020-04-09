taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7634
Euro
7.3641
Altın
1656.38
Borsa
94505.11
Gram Altın
360.023
Bitcoin
49363.31

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, 5G ile koranavirüsün ilişkisini gösteren tek bir bilimsel kanıtın olmadığını söyledi.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 80 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G bağlantısını hedef gösteriyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

5g

''HERHANGİ BİR BİLİMSEL KANIT YOK''

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, 5G teknolojisinin, koronavirüs krizini yaratmak ve yayılmasını hızlandırmak gibi komplo teorileriyle engellenmeye çalışıldığını belirterek, "5G ile koronavirüs ya da başka bir hastalığın ilişkisini gösteren tek bir bilimsel araştırma yoktur." dedi.

Bağören, "Yeni yeni yayılmaya başlayan 5G teknolojisi, bir taraftan virüsü taşıyanları ayırt edebilen, erişilmesi zor ve tehlikeli ortamları dezenfekte edebilen robotların geliştirilmesini mümkün kılarken, diğer taraftan uzaktan eğitim, ev ofisi gibi yoğun veri trafiği ihtiyacına, insansız üretime yetişiyor." ifadelerini kullandı.

5g

Komplo teorilerinin, 5G'nin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve virüsün hızla yayılmasına neden olduğu iddiaları üzerine yoğunlaştığına işaret eden Bağören, insanların bağışıklık sistemini zayıflatabilecek iyonlaştırıcı frekansların 5G frekanslarının 100 mislinden fazla olduğunu vurguladı.

Bağören, virüsün henüz 5G olmayan İran gibi ülkelerde de en az 5G olan ülkeler kadar hızlı yayılmasının ya da 5G’nin yaygın olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde hızla kontrol altına alınabilmiş olmasının da bu iddiaların geçersizliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Instagram: @eshteknoloji


5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

İlginizi Çekebilir
Sanal dünyadaki dolandırıcılar için alınabilecek önlemler
Koronavirüs nedeniyle evde eğitim, bankacılık ve video konferans uygulamalarını daha çok kullanan vatandaşların, sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor.
Cloudflare nedir
Cloudflare; içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirkettir.
Samsung, iPad Pro'nun karşısına iki yeni tabletle çıkacak
Samsung, 12.4 inç ve 11 inç Galaxy Tab modelleri ile Apple'ın iPad Pro'suna rakip olacak.
KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri merkezi yurt dışında bulunan uzaktan eğitim platformlarının kullanılması halinde, yurt dışına veri aktarımının söz konusu olabileceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
248
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
64
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
96
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
200
Cesedi parçalara ayrıldı, veteriner suçunu itiraf etti
Cesedi parçalara ayrıldı, veteriner suçunu itiraf etti
23
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
158
Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem
Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir