5G ile koronavirüs arasında bilimsel bir bağ bulunmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 80 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G bağlantısını hedef gösteriyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

''HERHANGİ BİR BİLİMSEL KANIT YOK''

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören, 5G teknolojisinin, koronavirüs krizini yaratmak ve yayılmasını hızlandırmak gibi komplo teorileriyle engellenmeye çalışıldığını belirterek, "5G ile koronavirüs ya da başka bir hastalığın ilişkisini gösteren tek bir bilimsel araştırma yoktur." dedi.

Bağören, "Yeni yeni yayılmaya başlayan 5G teknolojisi, bir taraftan virüsü taşıyanları ayırt edebilen, erişilmesi zor ve tehlikeli ortamları dezenfekte edebilen robotların geliştirilmesini mümkün kılarken, diğer taraftan uzaktan eğitim, ev ofisi gibi yoğun veri trafiği ihtiyacına, insansız üretime yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Komplo teorilerinin, 5G'nin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve virüsün hızla yayılmasına neden olduğu iddiaları üzerine yoğunlaştığına işaret eden Bağören, insanların bağışıklık sistemini zayıflatabilecek iyonlaştırıcı frekansların 5G frekanslarının 100 mislinden fazla olduğunu vurguladı.

Bağören, virüsün henüz 5G olmayan İran gibi ülkelerde de en az 5G olan ülkeler kadar hızlı yayılmasının ya da 5G’nin yaygın olduğu kuzey Avrupa ülkelerinde hızla kontrol altına alınabilmiş olmasının da bu iddiaların geçersizliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.



