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5G teknolojisi Almanya'da kullanıma açıldı

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldı.

AA | 08.07.2019 - 09:44..
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Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Almanya Federal Ağ İdaresi, ülkede 5G lisans ihalesinin tamamlandığını açıklarken şirketlerin, Alman devletine toplamda 6 milyar 549 milyon euro ödeyeceği belirtmişti.

5g

ALMANYA'DA 5G KULLANIMA HAZIR

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldı. Bu iki şehri ise gelecek haftalarda Darmstadt, Hamburg, Leipzig ve Münih şehirleri izleyecek. Gelecek 18 ayda ise Almanya’nın 20 büyük şehrinde, 5G teknolojisi hizmete alınacak.

GALAXY S10 5G VE İNTERNET PAKETLERİ SATIŞTA

Deutsche Telekom, mağazalarında 5G uyumlu Samsung S10 telefonlarının 899 euroya ve limitsiz internet planının da aylık 84,95 eurodan satılmaya başladığını açıkladı.

5G

Almanya’da, 19 Mart’ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi 12 Haziran’da tamamlanmıştı. 5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom, 2 milyar 170 milyon euro ödeme yapacak.

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