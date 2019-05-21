5G teknolojisi doğadaki böcekleri olumsuz etkileyebilir

Hem böceklerin hem de 5G teknolojisinin, antene ihtiyacı vardır. Böcekler bu antenleri koku giderici bir organ olarak kullanırken, 5G ise görünmez ve zararlı dalgaları yaymak için kullanıyor. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre böcekler, 5G dalgalarına karşı oldukça duyarlı.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, 5G radyasyonuna maruz kalan böceklerin vücut sıcaklıklarında bir artış olduğu gözlemlendi.





YÜKSEK FREKANS ARALIKLARI BÖCEKLERİ ETKİLİYOR

2G, 3G, 4G ve Wi-Fi şebekeleri tarafından kullanılan 6 GHz frekans bandından bir anda 120 Ghz frekans bandına kadar çıkabilen 5G teknolojisi, yaydığı yüksek frekanslarla her geçen gün yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Bilim insanlarına göre 6 Ghz frekans bandının böcekler üzerinde herhangi bir etkisi yok, ancak 10 Ghz ve daha yüksek frekans bandı böceklerin vücut sıcaklığını artırıyor. Bu nedenle de böceklerin davranışları ve fizyolojileri değişiyor.





İsveçli kuruluş Pro Natura, 5G kullanacak ülkeleri şimdiden uyarıyor. Telekomünikasyon şirketleri tarafından sağlanan 5G frekanslarının kullanılmaması gerektiğinin altını çizen kuruluş, bu frekansların düşürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Bütün bu açıklamalardan sonra akıllara tek soru geliyor. Hayvanları bu kadar ciddi etkileyen 5G frekansları, insan sağlığını da tehdit edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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