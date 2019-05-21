taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

5G teknolojisi doğadaki böcekleri olumsuz etkileyebilir

İsviçreli kuruluş Pro Natura, 5G tarafından kullanılan frekansların böceklerin vücut sıcaklığını artırdığını gösteren yeni çalışmalar yayınladı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 12:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Hem böceklerin hem de 5G teknolojisinin, antene ihtiyacı vardır. Böcekler bu antenleri koku giderici bir organ olarak kullanırken, 5G ise görünmez ve zararlı dalgaları yaymak için kullanıyor. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre böcekler, 5G dalgalarına karşı oldukça duyarlı.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, 5G radyasyonuna maruz kalan böceklerin vücut sıcaklıklarında bir artış olduğu gözlemlendi.

5g

YÜKSEK FREKANS ARALIKLARI BÖCEKLERİ ETKİLİYOR

2G, 3G, 4G ve Wi-Fi şebekeleri tarafından kullanılan 6 GHz frekans bandından bir anda 120 Ghz frekans bandına kadar çıkabilen 5G teknolojisi, yaydığı yüksek frekanslarla her geçen gün yeni bir tartışmanın fitilini ateşliyor. Bilim insanlarına göre 6 Ghz frekans bandının böcekler üzerinde herhangi bir etkisi yok, ancak 10 Ghz ve daha yüksek frekans bandı böceklerin vücut sıcaklığını artırıyor. Bu nedenle de böceklerin davranışları ve fizyolojileri değişiyor.

5g

İsveçli kuruluş Pro Natura, 5G kullanacak ülkeleri şimdiden uyarıyor. Telekomünikasyon şirketleri tarafından sağlanan 5G frekanslarının kullanılmaması gerektiğinin altını çizen kuruluş, bu frekansların düşürülmesi gerektiğini vurguluyor.

Bütün bu açıklamalardan sonra akıllara tek soru geliyor. Hayvanları bu kadar ciddi etkileyen 5G frekansları, insan sağlığını da tehdit edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

424
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

135
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

229
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

88
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

297
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

78
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir