5G teknolojisi nedir

Şu anda bazı ülkelerde kullanıma sunulan 5G teknolojisi, kullanıcılara yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme siresi sunan beşinci nesil mobil telekominikasyon teknolojisidir.

Özellikle Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerek bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor.

Ülkemizde ise 5G teknolojisinin altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor.

5G'NİN SUNDUĞU HIZLAR

Akıllı telefonlarla hayatımıza giren 5G teknolojisinde, 6 GHz ve mmWave olmak üzere iki farklı standart bulunuyor.

Dünya genelindeki farklı operatörler de bu standartlarından bir tanesini kullanmak zorunda. 6 GHz bandı, 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilirken, milimetrik dalga olarak bilinen mmWave ise 1 Gbps'yi aşan rekor hızlara çıkabiliyor.

Ancak mmWave standardının menzili oldukça düşük olduğundan, operatörlerin çok sayıda baz istasyonu kurmaları gerekiyor.