6 aylık hasret sona erdi: Van-Bahöesaray yolu ulaşıma açıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesini kent merkezine bağlayan ve her yıl kış aylarında çığ tehlikesi nedeniyle gündeme gelen Van-Bahçesaray kara yolunda beklenen gelişme yaşandı. Yaklaşık altı aydır ulaşıma kapalı olan güzergâh, yapılan teknik incelemeler ve güvenlik değerlendirmelerinin ardından belirli saatler arasında kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Bölge halkı için hayati önem taşıyan yolun yeniden kullanıma açılmasıyla birlikte ilçenin Van ile doğrudan bağlantısı yeniden sağlanmış oldu.

KIŞ ŞARTLARI YOLU AYLARCA KAPALI TUTTU

Van-Bahçesaray kara yolu, kış mevsimi boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerde oluşan çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Özellikle Karabet Geçidi çevresinde biriken kar kütleleri ve riskli bölgelerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yol uzun süre kullanılamadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda güzergâh 23 Mayıs 2026 tarihinde fiziki olarak ulaşıma hazır hale getirildi. Ancak bölgede inceleme yapan çığ komisyonu ekipleri, tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek yolun araç geçişlerine açılmasına izin vermemişti.

BAHÇESARAYLILAR 250 KİLOMETRELİK ALTERNATİF GÜZERGÂHI KULLANDI

Yolun kapalı kaldığı süreçte Bahçesaraylılar, Van'a ulaşabilmek için Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden geçen yaklaşık 250 kilometrelik alternatif güzergâhı kullanmak zorunda kaldı.

Normal şartlarda çok daha kısa sürede ulaşılabilen kent merkezine erişimin uzaması, hem vatandaşları hem de esnafı ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkiledi. İlçe sakinleri aylar boyunca yaşanan ulaşım sorununun çözülmesi için çeşitli girişimlerde bulundu.

ESNAFTAN TEPKİ, VATANDAŞLARDAN YÜRÜYÜŞ

Yolun uzun süre açılmaması Bahçesaray'da tepkilere neden oldu. İlçede faaliyet gösteren bazı esnaflar yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla iş yerlerini satışa çıkardıklarını duyurdu.

Vatandaşlar ise kalıcı bir çözüm talebiyle bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. İlçe halkı, her yıl benzer sorunların yaşanmaması için özellikle çığ tünelleri ve alternatif ulaşım projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

VALİLİK VE AFAD SAHADA İNCELEME YAPTI

Yolun açılmasına ilişkin son değerlendirmeler kapsamında Van Vali Yardımcısı Önder Koç, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun ve AFAD ekipleri Karabet Geçidi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sahada yapılan gözlem ve teknik değerlendirmelerin ardından yolun belirli kurallar çerçevesinde ulaşıma açılabileceği yönünde karar alındı.

ULAŞIM BELİRLİ SAATLERDE SAĞLANACAK

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 7 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kontrollü şekilde ulaşıma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sürücülerin güvenliği için yolun her gün saat 06.00 ile 20.00 arasında kullanılabileceği belirtilirken, hava koşulları ve çığ riskine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde yeni tedbirlerin alınabileceği ifade edildi.

BÖLGE HALKI RAHAT NEFES ALDI

Aylar süren bekleyişin ardından yolun yeniden hizmete girmesi, Bahçesaray'da büyük memnuniyet yarattı. İlçe sakinleri, Van ile doğrudan ulaşımın yeniden başlamasının hem ticaret hem de günlük yaşam açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtirken, yetkililerden kalıcı ulaşım çözümleri konusunda çalışmaların sürdürülmesini talep etti.