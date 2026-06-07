6 beldede ara seçim sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı

Bugün Nevşehir, Gümüşhane ve Tokat'ta ara seçimler yapıldı.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, sandıklar saat 17.00'de kapandı.

Saat 20.00 itibarıyla seçim sonuçları belli olmaya başladı.

NEVŞEHİR'İ TAMAMEN AK PARTİ ALDI

Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat'ın Yolüstü beldesinde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.

TOKAT'TA MHP VE AK PARTİ KAZANDI

Ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu beldesinde ise MHP adayı Hikmet Temizel, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçildi.

GÜMÜŞHANE'NİN TEKKE BELDESİNDE AK PARTİ, TOKAT'IN ÇEVRECİK BELDESİNDE CHP KAZANDI

Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane'nin Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın, Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

SEÇİM YAPILAN BELDELER

Seçim yapılan beldeler:

Tokat/Reşadiye: Yolüstü Beldesi,

Tokat/Reşadiye: Çevrecik Beldesi,

Tokat/Almus: Bağtaşı Beldesi,

Tokat/Yeşilyurt: Kuşçu Beldesi,

Gümüşhane/Merkez: Tekke Beldesi,

Nevşehir/Ürgüp: Mustafapaşa Beldesi.

ÖZGÜR ÖZEL OY İSTEMİŞTİ, AK PARTİ KAZANDI

Özgür Özel dün Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde miting yapmış, seçmenlere seslenmişti.

Mustafapaşa beldesinde de AK Parti adayı Mustafa Özer kazandı.