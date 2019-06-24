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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 6 bin 500'ü Türkiye'ye geri döndü.

İHA | 24.06.2019 - 12:44..
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Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, bayram tatilerinde ülkelerine giderek akrabalarını ziyaret ediyor.

Bu bayramda 20 bin 576 Suriyeli, tatili ülkesinde geçirdi.

SON GÜN 1 KASIM

1 Kasım'a kadar süre verilen mültecilerden 6 bin 500'ü Türkiye'ye geri döndü.

GÜMRÜK KONTROLLERİ

Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor.

Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.

Bayramı ülkelerinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli dönüş yaptı

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

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