Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü sürüyor

Sabri Sarıoğlu'nun futbol hayatı ile ilgili yapılan espirilere eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan cevap geldi. Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı." dedi.

İzmir'de bir sürücü, yolda giderken tartıştığı kişinin otomobiline doğru direksiyonu kırınca arkadan gelen başka bir araç arabayla çarpıştı.

Trafikte kavga eden 2 kişi kazaya neden oldu

Kuzey Irak'ta Zap ve Sinad-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist öldürüldü

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AK Partililer İstanbul İl Başkanlığı önünde gözyaşı döktü

Ekrem İmamoğlu, 2,5 ay arayla bir kez daha seçimi kazandı. O esnada AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde, partililerin üzüntüsü ve tepkisi vardı.