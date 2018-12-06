6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

Şırnak kırsalı başta olmak üzere, DEDAŞ'ın sorumluluk bölgeleri olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da 1 milyon 800 bin abone var. Ancak, bu abonelerden yaklaşık 90 bininin sayacı, güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle okunamıyor.

KAÇAK ELEKTRİK KONUSU MECLİS'TE

Okunamayan bu sayaçlar ve kaçak elektrik sorunu Meclis'te gündeme geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, 6 ilde 90 bin elektrik sayacının okunamadığını, kayıp kaçak oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi.

İYİ Parti Milletvekili İbrahim Halil Oral şöyle konuştu:

"BU NASIL BİR KEPAZELİKTİR?"

"Bakın, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin bir açıklaması var, diyorlar ki: '6 ilde 90 bin elektrik sayacını okuyamıyoruz. Kayıp kaçak oranı yüzde 63 seviyesinde.' Bu nasıl bir kepazeliktir? 6 ilde sayaç okuyamamak demek, 6 ilde devlet yoktur demektir. Siz önce devletin itibarını kurtarın, kurtarın diyorum ama kurtaramadığınızı yıllardır gördük. Devleti FETÖ’ye teslim ettiniz 'Kandırıldık.' deyip işin içinden çıkmak istediniz. Devletin itibarını ise 15 Temmuz gecesi büyük Türk milleti sokaklardan topladı."