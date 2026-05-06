6 Mayıs 2026 TV yayın akışı: Kanallarda bugün
Televizyon gündemini yakından takip edenler, kanallar arasında günlük yayın akışını araştırıyor. Günlük olarak değişen akışlar, her gün yeni bir heyecan ve aksiyon sunuyor. İşte, 6 Mayıs 2026 TV'de bugün...
Hafta ortasında TV gündemi yine heyecanlı...
İzleyiciler, sevdikleri dizi, film ve programların saatlerini kaçırmamak için kanalların güncel akışını araştırıyor.
Kanal kanal farklı yayınların olduğu 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, reytinglerde yine iddialı olacak.
İşte, Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'de bugünkü yapımlar...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kuruluş Orhan
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
22.45 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
TRT 1
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.50 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Garfield 2
22.00 Bayern Münih - PSG
Show TV
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026