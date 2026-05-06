6 Mayıs 2026 TV yayın akışı: Kanallarda bugün

Televizyon gündemini yakından takip edenler, kanallar arasında günlük yayın akışını araştırıyor. Günlük olarak değişen akışlar, her gün yeni bir heyecan ve aksiyon sunuyor. İşte, 6 Mayıs 2026 TV'de bugün...

Hafta ortasında TV gündemi yine heyecanlı...

İzleyiciler, sevdikleri dizi, film ve programların saatlerini kaçırmamak için kanalların güncel akışını araştırıyor.

Kanal kanal farklı yayınların olduğu 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, reytinglerde yine iddialı olacak.

İşte, Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'de bugünkü yapımlar...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kuruluş Orhan

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

22.45 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma  

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

TRT 1

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.50 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Garfield 2

22.00 Bayern Münih - PSG

Show TV

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

