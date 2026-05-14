6 ton çekirdekte alerji riski: O paketler geri çağrılıyor

Pensilvanya merkezli toptan satış markası George J. Howe Co., rutin bir denetimde kaju fıstığı içeren bazı ayçiçek çekirdeklerinin, içeriği belirtilmeyen ambalajlarda dağıtıldığını tespit etti.

Acilen harekete geçen şirket, 6 tondan fazla çekirdeği geri çağırma listesine aldı.

Gıda ve İlaç İdaresi yetkilileri, geri çağırma mektubunda ürünlerin 23 eyalette dağıtıldığını ve Giant, Walmart ve Piggly Wiggly gibi market zincirleri aracılığıyla tüketicilere ulaştığını belirtti.

İADE EDİLECEK

Ay çekirdeği paketlerinin içine "yanlışlıkla" karışan bu ağaç fıstığı, özellikle alerjisi olan bireyler için hayati tehlike oluşturabiliyor.

rŞirket, hatanın paketleme sistemindeki bir güncelleme sırasındaki "gözden kaçırma" sonucu yaşandığını itiraf etti.

Tüketiciler, geri çağrılan ayçiçek çekirdekleri için para iadesi alabilecek.

