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6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

Adana'da annelerinin terk ettiği 1'i kız 4 kardeşten 6 yaşındaki Erol Bartan, kazada hayatını kaybetti. Erol'un ablası Hatice, "Annem olsa böyle olmazdı" diyerek gözyaşı döktü.

İHA | 19.11.2019 - 16:18..
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Fatma ve Bekir Bartan, bundan 15 yıl önce evlendi.

Bu evlilikten çiftin, 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan, 3 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Baba Bekir Bartan da çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Bugün sabah Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken, 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk, yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

ÇOCUKLAR KAZAYI GÖRÜNCE BAĞIRDI, ABLA KOŞTU

Sürücü, mahallede kendisine saldırılmasından korkarak kamyonetiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Çevredeki diğer çocuklar da kazayı görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine abla Hatice Bartan, evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar içinde gördü. Ablası, hemen gidip kardeşini kucakladı ve gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, mahalleli de sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Erol Bartan, hastaneye kaldırıldı. Abla Bartan da kardeşiyle birlikte hastaneye gitti.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

KANLI KAZAĞI ÇIKARMADI

Abla Hatice Bartan kardeşini kucakladığı için kazağı kan olduğundan komşuları ve akrabaları kazağı çıkarmasını istedi ancak o, "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahdım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim, yemin ettim. Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim." dedi.

Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu 'Annesizlik böyle bir şey' diye ağladı İZLE

ABLANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Bartan'ın, "Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum, kardeşim dedi ki 'ben oyun oynayacağım' ben de git fazla uzaklaşmadan oyna dedim. Araba çarpmış komşumuz haber verdi bize. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum, annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa, böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi, bizi bırakıp gitti." diye ağıtlar yaktı.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

Minik ablanın bu halleri, herkesin yüreğini dağladı.

BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bu arada hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol Bartan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Erol'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Erol Bartan, morgun önünde ayakta durmakta güçlük çekti.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

6 yaşındaki minik Erol'u kamyonet ezdi

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